Der US-Pharma-Konzern übertrifft mit seinen Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen des Markts. So zeigen die im abgelaufenen Geschäftsjahr eingeleiteten Kostenmaßnahmen Wirkung. Während der Covid-Impfstoff besser lief als erwartet, enttäuschte ein anderes Vakzin. Die Anleger reagieren unentschlossen auf die Pfizer-Zahlen. Einen volatilen Nachmittag erlebten am Dienstag die Pfizer-Aktionäre. In einer ersten Reaktion auf die vor US-Handelsbeginn vorgelegten Zahlen sprang der Kurs auf der Handelsplattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...