Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - naturenergie holding AG: Vorläufiges EBIT 2024 über Vorjahresniveau und deutlich über Halbjahresprognose Laufenburg, 4. Februar 2025. Die naturenergie holding AG wird zum 31. Dezember 2024 voraussichtlich mit einem höheren EBIT abschliessen als im Vorjahr. Es zeichnet sich ab, dass das EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, den entsprechenden Vorjahreswert konsolidiert um rund 117 Millionen Euro überschreiten und rund 224 Millionen Euro betragen wird. Die naturenergie holding AG hatte zum Halbjahr 2024 ein EBIT in der Grössenordnung von 180 Millionen Euro zum Jahresende 2024 erwartet. Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge und eine einmalige Rückstellungsauflösung beeinflussten den EBIT mit rund 14 Millionen Euro positiv. Im Vorjahr war der EBIT durch Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge und dem Recycling eines Goodwills in Höhe von rund 16 Millionen Euro negativ beeinflusst. Das Adjusted EBIT, das die operative Ergebnisentwicklung widerspiegelt, wird voraussichtlich bei rund 210 Millionen Euro liegen und somit den Vorjahreswert von rund 87 Millionen Euro deutlich übertreffen. Diese positive Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus einer deutlich verbesserten Stromproduktion der Laufwasserkraftwerke. Ausschlaggebend dafür war eine sehr gute Wasserführung am Hochrhein und im Wallis, kombiniert mit einem im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höheren vorabgesicherten Vermarktungsniveau. Die Nettoinvestitionen sind 2024 um rund 15 Millionen Euro auf nunmehr rund 125 Millionen Euro gestiegen und liegen knapp unter der zum Halbjahr aktualisierten Prognose von 130 Millionen Euro. Von der Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr entfallen etwa 27 Millionen Euro auf höhere Bruttoinvestitionen, hauptsächlich aufgrund einer intensiveren Investitionstätigkeit in den Strom- und Wärmenetzen. Die erhaltenen Zuschüsse und Desinvestitionen fallen gegenüber dem Vorjahr um rund 12 Millionen Euro höher aus. Diese Einschätzung ist noch vorläufig. Änderungen sind bei der endgültigen Erstellung des Jahresabschlusses noch möglich. Die erforderlichen Gremien-Entscheide stehen noch aus. Die Veröffentlichung der endgültigen Jahresabschlusszahlen für das Jahr 2024 erfolgt am 26. Februar 2025. Der Geschäftsbericht wird ebenfalls zu diesem Datum publiziert. -------------------- Sprache: Deutsch / Emittent: naturenergie holding AG, Baslerstrasse 44,

CH-5080 Laufenburg

ISIN: CH 001 573 870 8

Die naturenergie holding AG ist ein deutsch-schweizerisches Unternehmen, das als regionaler Partner Menschen, Kommunen und Unternehmen zum nachhaltigen Leben und Wirtschaften in Südbaden und der Schweiz befähigt. Die naturenergie Gruppe bietet ganzheitliche Energielösungen und sie erzeugt und vertreibt erneuerbare Energie aus Wasser- und Sonnenkraft. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Bereiche Photovoltaik, Wärme, Bauen und Wohnen sowie Elektromobilität. Das Tochterunternehmen naturenergie netze GmbH verantwortet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Stromverteilnetze. Zur Unternehmensgruppe gehören darüber hinaus die naturenergie hochrhein AG, die enalpin AG und die tritec AG. Mit rund 1.340 Mitarbeitenden hat die Unternehmensgruppe im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,97 Milliarden Euro erwirtschaftet. Sie ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

www.naturenergie-holding.ch

