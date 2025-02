Bern - Die Autoverkäufe in der Schweiz und in Liechtenstein sind zum Jahresstart weiter gebremst worden. Insgesamt wurden im Januar 14'788 neue Autos zugelassen. Damit wurde das bereits tiefe Marktniveau aus dem Vorjahresmonat nochmals um 2,9 Prozent unterboten. Dies teilte die Importeurvereinigung Auto Schweiz am Dienstag in einem Communiqué mit. Dabei traf es vor allem die reinen Verbrenner, deren Verkäufe regelrecht einbrachen. So wurden 23 Prozent ...

