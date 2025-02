Örebro - Bei einer Schießerei an einer Schule in der zentralschwedischen Stadt Örebro sind am Dienstag "rund zehn" Menschen getötet worden, darunter auch der 35-jährige Täter. Das teilte die Polizei am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz mit. Die Zahl der Verletzten sei derzeit nicht bekannt.Der Täter, den die Polizei als Einzelgänger einschätzt, sei bisher nicht polizeibekannt gewesen. Die Beamten schlossen aber nicht aus, dass es weitere Täter gibt, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Es sei aber momentan "keine Gefahr im Verzug".Lokale Medienberichten hatten zuvor von Schüssen mit einer automatischen Waffe berichtet. Die Polizei warnte davor, sich dem Tatort zu nähern und war mit einem Großangebot vor Ort.