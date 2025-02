Berlin - Trotz des kurzen Bundestagswahlkampfes haben die Grünen so viel Spendengelder gesammelt wie noch nie. "Über zehn Millionen Euro Spenden seit November, das ist Rekord in der Parteigeschichte", sagte der Wahlkampfmanager der Grünen, Andreas Audretsch, dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Der "überwältigende Teil" seien Kleinspenden von Bürgern.Er freute sich auch darüber, wer die Partei mit Geld unterstütze: "Während bei anderen Parteien Großspenden in Millionenhöhe eingehen, sind es bei uns rund 100.000 Menschen, die sich entschieden haben, uns mit ihrem hart erarbeiteten Geld zu unterstützen", sagte Audretsch.Der Berliner Bundestagsabgeordnete freute sich zudem über eine Eintrittswelle in die Partei, seit am vergangenen Mittwoch ein Antrag der Union im Bundestag gemeinsam mit Stimmen von FDP und AfD eine Mehrheit erhalten hat. "Wir erleben eine enorme Dynamik überall im Land. Über 6.000 Mitgliedsanträge seit vergangenem Mittwoch, auch das ist Rekord", sagte Audretsch dem Tagesspiel. Es gebe eine "große Bewegung mitten aus der Bevölkerung", die die Grünen im Wahlkampf trage.