Dies ist eine Vorschau des Beratungsunternehmens Nomisma. In dem Jahr 2024 wurde ein neues Interesse an der Wiederbelebung des Bio-Sortiments festgestellt, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Das Beratungsunternehmen stellte 2024 ein Interesse an Bio-Produkten fest, so dass mindestens 93 % der Familien im vergangenen Jahr Bio-Produkte kauften. 24 Millionen italienische Familien kauften im...

Den vollständigen Artikel lesen ...