Der Halbleiterkonzern AMD hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnten die Prognosen übertroffen werden. Dennoch geriet das Papier nachbörslich massiv unter Druck. Im Wichtigen Geschäftsbereich, im Rechenzentrumsgeschäft verfehlte das Unternehmen die Erwartungen. Damit läuft die Aufholjagd im Vergleich zum KI-Chip-Marktführer Nvidia nicht so schnell wie an der Wall Street erhofft.Der Gesamtumsatz kletterte im ...

