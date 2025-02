NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 38,50 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner seien optimistisch, dass im ersten Geschäftsquartal in ihren Endmärkten der Boden erreicht worden sei, schrieb Analyst Alexander Duval am Dienstagnachmittag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die Lagerbestände hätten sich normalisiert und KI-Chips blieben weiter gefragt./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 16:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004