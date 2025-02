Die neue Biogaseinspeiseanlage ist die 17. Anlage im Netzgebiet von Mitnetz Gas und hat eine Einspeisekapazität von maximal 320 Normkubikmetern pro Stunde. Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (Mitnetz Gas) nimmt die Biogaseinspeiseanlage (BGEA) in Neichen in Testbetrieb. Die Testphase dauert etwa zwei Wochen und soll Ende Februar abgeschlossen sein. Danach geht die Anlage in den Regelbetrieb und speist kontinuierlich Biogas in das Hochdrucknetz von Mitnetz Gas ein. Im Zuge des Testbetriebs ...

