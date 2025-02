Das Instrument MI6 AU000000MWY2 MIDWAY LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.02.2025The instrument MI6 AU000000MWY2 MIDWAY LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.02.2025 and ex capital adjustment on 06.02.2025Das Instrument OCI US00089H1068 ACS A.DE C.ADR 1/5/EO-,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.02.2025The instrument OCI US00089H1068 ACS A.DE C.ADR 1/5/EO-,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.02.2025Das Instrument 4HG0 SE0022574331 QLIFE HOLDING AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 06.02.2025The instrument 4HG0 SE0022574331 QLIFE HOLDING AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.02.2025 and ex capital adjustment on 06.02.2025