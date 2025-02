Heidenheim (ots) -HARTMANN hat im vergangenen Jahr sein Transformationsprogramm erfolgreich weitergeführt. Es trug zu deutlichen Verbesserungen im Ergebnis bei, trotz konstant herausfordernder Marktlage.Das vorläufige organische Umsatzwachstum weist für 2024 ein moderates Plus von 2,6 % im Vergleich zu 2023 aus. Die positive Umsatzentwicklung ist vor allem auf die Einführung neuer Produkte im Rahmen des Transformationsprogramms zurückzuführen.Das vorläufige bereinigte EBITDA lag mit 261 Mio. EUR um 58 Mio. EUR bzw. 29 % über dem Vorjahreswert und damit im oberen Bereich der zuletzt auf 230 bis 270 Mio. EUR angehobenen Prognose. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete durch die Einführung neuer Produkte und strukturelle Kostenmaßnahmen erneut einen wesentlichen Ergebnisbeitrag."Neben der deutlichen Verbesserung des Konzernergebnisses wurden in den strategischen Fokusbereichen Marktanteile hinzugewonnen, wie beispielsweise in der modernen Wundversorgung. Unser Marktumfeld war auch 2024 herausfordernd. Die positive Entwicklung ist daher auf unsere konsequent weitergeführte Unternehmenstransformation zurückzuführen", so Britta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.Prognose für 2025Die HARTMANN GRUPPE erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein moderates organisches Umsatzwachstum und eine weitere Ergebnisverbesserung des bereinigten EBITDA auf eine Bandbreite von 260 bis 300 Mio. EUR.Die geprüften, vollständigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden am 20. März 2025 veröffentlicht.Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: stephanie.reuter@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34248/5964318