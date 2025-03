Heidenheim (ots) -- Umsatzerlöse steigen auf 2.407,9 Mio. EUR - organisches Umsatzwachstum von 2,6 %- Bereinigtes EBITDA liegt mit 261,4 Mio. EUR knapp 60 Mio. EUR über Vorjahreswert- Transformationsprogramm leistet mit über 50 Mio. EUR erneut wesentlichen BeitragHARTMANN hat im vergangenen Jahr sein Transformationsprogramm erfolgreich weitergeführt. Es trug vor allem durch die Einführung neuer Produkte und durch strukturelle Kostenmaßnahmen mit über 50 Mio. EUR zu deutlichen Verbesserungen im Ergebnis bei, trotz konstant herausfordernder Marktlage.Die Umsatzerlöse der HARTMANN GRUPPE lagen 2024 bei 2.407,9 Mio. EUR. Das Unternehmen verzeichnete insgesamt ein organisches Umsatzwachstum von 2,6 % im Vergleich zu 2023. Insbesondere mit neuen Produkten in strategisch wichtigen Segmenten konnten der Umsatz deutlich gesteigert sowie Marktanteile gewonnen werden.Das bereinigte EBITDA lag mit 261,4 Mio. EUR knapp 60 Mio. EUR oder 29 % über dem Vorjahreswert. Damit erzielte das Unternehmen das höchste Ergebnis seiner Geschichte, ausgenommen das Jahr 2020, welches stark von positiven Corona-Pandemieeffekten geprägt war. Die bereinigte EBITDA-Rendite stieg um über 2 %-Punkte auf 10,9 %. Die positive Ergebnisentwicklung ist vornehmlich auf die im Geschäftsjahr 2024 umgesetzten Maßnahmen des Transformationsprogramms zurückzuführen.Alle Segmente mit UmsatzwachstumDas Segment Wundversorgung realisierte Umsatzerlöse von 608,9 Mio. EUR (organisches Umsatzwachstum: 4,4 %). Wachstumstreiber war der Bereich der modernen Wundversorgung, insbesondere silikonbasierte Superabsorber-Wundauflagen. In diesem Segment konnten in den Kernmärkten Marktanteile gewonnen werden.Das Segment Inkontinenzmanagement erzielte Umsatzerlöse von 769,9 Mio. EUR (organisches Umsatzwachstum: 1,6 %). Als besonders umsatzstarke Sortimente erwiesen sich im Berichtsjahr erneut die Inkontinenzhosen.Das Segment Infektionsmanagement verzeichnete einen Umsatz von 518,9 Mio. EUR (organisches Umsatzwachstum: 0,6 %). In der Flächen- und Händedesinfektion konnten Marktanteile gewonnen werden. Das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten war rückläufig.Die Umsatzerlöse im Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe lagen bei 510,2 Mio. EUR (organisches Umsatzwachstum: 4,0 %). Das Wachstum ist insbesondere auf die positive Entwicklung der CMC-Gruppe zurückzuführen, aber auch KOB und Kneipp trugen mit einem organischen Wachstum bei.DividendeHARTMANN hält an seinem langjährigen Grundsatz einer auf Kontinuität ausgerichteten Dividendenpolitik fest und schlägt eine Dividende von 8 EUR je Aktie vor.AusblickBritta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE: "Wir werden unser Transformationsprogramm fokussiert weiterführen. Die Strategie von HARTMANN zielt weiterhin darauf ab, führende Marktpositionen einzunehmen und die Ertragsstärke des Konzerns zu erhöhen, damit wir weiter in unsere nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit investieren können."Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet HARTMANN ein moderates organisches Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 260 bis 300 Mio. EUR.Geschäftsbericht und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations.Pressekontakt:Stephanie ReuterPAUL HARTMANN AGTel. +49 7321 36 13 93E-Mail: stephanie.reuter@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34248/5994615