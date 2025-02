HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Tammy Qiu hob ihre Ergebnisschätzungen in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts an. Sie reagierte damit auf den Währungsaufwind, der den Chipkonzern trägt. Insgesamt zeige sich eine Stabilisierung im Geschäftszyklus bei wachsenden KI-Umsätzen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 06:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004