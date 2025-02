Der Ausbau findet in der gesamten heimischen Photovoltaik-Wertschöpfungskette statt. Bei voller Kapazität werden die geplanten Fabriken genug produzieren, um die Nachfrage nach Solarmodulen in den USA zu decken, so der nationale Verband Solar Energy Industries Association. von pv magazine USA Die Solarmodul-Produktion in den USA hat sich seit der Verabschiedung des Inflation Reduction Act (IRA), des Bipartisan Infrastructure Law und des CHIPS Act verfünffacht. Nach Angaben der Solar Energy Industries Association (SEIA) sind die USA heute der drittgrößte Solarmodul-Produzent der Welt. SEIA berichtete, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...