"Weil wir Kinder sind, dürfen wir alles fragen!" 18 Schülerinnen und Schüler zwischen sieben und 14 Jahren führen das vielleicht härteste Interview des aktuellen Wahlkampfs mit den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz (CDU) und Olaf Scholz (SPD).In "Kannste (nochmal) Kanzler??" am Mittwoch, 12. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1 stellen sie persönliche Fragen wie "Findest du eigentlich etwas nett an Olaf Scholz?" (an Merz) oder: "In deiner Regierung gab es ja sehr viel Streit. In meiner Schule gibt es einen Streitschlichter. Warum haben Sie als Chef den Streit nicht lösen können?" (an Scholz).Aber auch die großen politischen Themen sparen die Kinder nicht aus. So fragt Lasse (10 Jahre) den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz, ob er die Wehrpflicht wieder einführen will. Und Cosma (13) und Finn (7) möchten vom CDU-Kanzlerkandidaten Merz wissen, was er tun wird, damit die beiden ihre Familien in der Ukraine wieder besuchen können. Außerdem auf dem Stundenplan: die Themen Klimaschutz, drohende Arbeitslosigkeit und Migration.Wer punktet beim Kreuzverhör im Klassenzimmer? Kann Olaf Scholz die Fragen besser und verständlicher beantworten? Oder überzeugt Friedrich Merz die Kinder mit seinen Erklärungen mehr? Am Ende stellen die Kids den beiden Politikern ihre Zeugnisse aus."Kannste (nochmal) Kanzler??" am Mittwoch, 12. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn - produziert von Redseven Entertainment.