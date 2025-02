Brüssel (ots/PRNewswire) -Führender Tier-One-Zulieferer der Automobilindustrie nutzt Softwareplattform zur Beschleunigung der digitalen Transformation, zur Unterstützung der Mitarbeiter und zur Optimierung der ProduktionRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation hat heute bekannt gegeben, dass die Bayrak Technik GmbH, ein führender Zulieferer von Innen-, Außen- und Fahrwerkskomponenten für die globale Automobilindustrie, den Einsatz der Plex Smart Manufacturing Platform (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/operationsuite/mes/plex-mes.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-04409-K5G8Z5&utm_content=news_wire) erweitert hat.Bayrak Technik übernimmt nicht nur zusätzliche Elemente der Plex-Suite - einschließlich ERP, QMS und MES -, sondern weitet auch den geografischen Einsatz der Plattform auf weitere Standorte der Gruppe aus. Dadurch ist das Unternehmen nun in der Lage, eine größere Bandbreite an betrieblichen Herausforderungen zu bewältigen, darunter Bestandskontrolle, Produktionsplanung, Anlagenintegration sowie Betriebsdatenanalyse und -bereitstellung.Das Unternehmen mit vier Produktionsstandorten in Deutschland ist Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Thermoplast-, Elastomer- und Metallkomponenten, nicht nur für Automobilteile, sondern auch für die Dichtungstechnik in der (medizinischen) Sanitär- und Bauindustrie. Die breitere Einführung von Plex ist ein wichtiger Schritt in der digitalen Transformation des Unternehmens."Unsere Plex-Lösung vereint Informationen und Datenquellen von mehreren Maschinen und Standorten und bietet Betreibern eine Single Source of Truth, auf deren Grundlage wichtige betriebliche Entscheidungen getroffen werden können", so Petr Havelka, Vice President, EMEA Business Operations, Plex. "Die Fähigkeit, Menschen mit Maschinen zu verbinden, werksweite Daten zu verfolgen und zu analysieren und dann Prozesse zu automatisieren, beseitigt nicht nur betriebliche Silos, sondern befähigt auch die Mitarbeiter, kontinuierliche Verbesserungen vorzunehmen."Johan van der Werf, Chief Information Officer bei der Bayrak Technik GmbH, erklärt: "Wir wollten nicht nur eine bessere Kontrolle über unseren Bestand und unsere Produktionsprozesse, sondern einer unserer Kunden - ein großer deutscher Automobilhersteller - wollte auch Zugang zu unseren Maschinendaten, um die digitale Kette zu vervollständigen. Dieser Kunde war der erste, aber wir wussten, dass es nicht der letzte sein würde, also brauchten wir eine starke, skalierbare und weit verbreitete Smart-Manufacturing-Plattform für unsere wachsenden digitalen Ambitionen."Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com (https://www.rockwellautomation.com/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bayrak-technik-profitiert-durch-einsatz-der-plex-smart-manufacturing-platform-von-rockwell-automation-von-strengerer-bestandskontrolle-und-genauerem-erp-system-302365453.htmlPressekontakt:Stan Miller,Rockwell Automation,Tel: +44 778 099 8582,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23136/5964462