Am Dienstag ist die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal massiv eingebrochen. Der Titel verlor in Reaktion auf die gemeldeten Quartalszahlen um zwölf Prozent. Doch was steckt hinter der Enttäuschung der Anleger? Und wie kann es mit dem Titel jetzt weitergehen? Seit Jahren ist die PayPal-Aktie eine beliebte Turnaround-Wette, auf die viele Anleger gerne setzen. Immerhin erscheint es für viele unverständlich, wie der ehemalige Tech-Highflyer auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...