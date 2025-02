FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2660 (2860) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4400 (4150) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2770 (2880) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 670 (790) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ON THE BEACH GROUP TARGET TO 320 (250) P - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS SPIRAX TO 'HOLD' - PRICE TARGET 8200 PENCE - JEFFERIES CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2000 (2400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PRICE TARGET TO 206 (235) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 211 (251) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MARKS & SPENCER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 370 (410) PENCE - JEFFERIES CUTS RASPBERRY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 770 (448) PENCE - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 216 (208) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TESCO PRICE TARGET TO 440 (410) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1000 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13700 (13500) P - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES SCHRODERS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 395 (330) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob