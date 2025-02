LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern GSK hat durch einen unerwartet starken Schlussspurt 2024 besser abgeschnitten als gedacht. "Wir haben ein Jahr mit exzellenter Entwicklung hinter uns", sagte Konzernchefin Emma Walmsley laut Mitteilung vom Mittwoch in London. Das Unternehmen hob zudem seine Umsatzziele bis 2031 an und verkündetet einen Aktienrückkauf über zwei Milliarden Pfund binnen der nächsten 18 Monate. An der Londoner Börse zog die Aktie zuletzt um mehr als fünf Prozent an.

Der Umsatz von GSK kletterte dank guter Geschäfte mit Krebsmedikamenten und neuartigen Arzneien im vergangenen Jahr um drei Prozent auf gut 31 Milliarden Pfund (rund 37,3 Mrd Euro). Währungsbereinigt betrug der Zuwachs sogar sieben Prozent, womit GSK die eigenen Ziele traf. Im neuen Jahr soll der Erlös nun abseits der Währungskurse um drei bis fünf Prozent anziehen. Für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn wird wechselkursbereinigt ein Zuwachs von sechs bis acht Prozent erwartet.

Im vergangenen Jahr hatte GSK operativ gut 9 Milliarden Pfund verdient, das waren 4 (währungsbereinigt 11) Prozent mehr als vor einem Jahr. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre entfallende Gewinn allerdings wegen höherer Kosten auf knapp 2,6 Milliarden Pfund zurück nach 4,9 Milliarden ein Jahr zuvor./tav/knd/jha/