Tesvolt Energy bildet einen Pool von Gewerbespeichern, die als virtuelles Kraftwerk am Energiehandel teilnehmen. Alle Erlöse kommen in einen Topf und werden am Monatsende unter den Gewerbekunden aufgeteilt. Tesvolt, Hersteller von Batteriespeichern für Gewerbe und Industrie, hat das Unternehmen Tesvolt Energy ausgegründet. Das neue Start-up soll mit einem Geschäftsmodell antreten, das den Energiehandel mit Batteriespeichern ab einer Größe von 100 kWh möglich und profitabel macht. Bislang waren Batteriespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...