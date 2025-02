NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das Autogeschäft sei die entscheidende Überraschung, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Dienstagabend in seiner genaueren Nachbetrachtung der Zahlen. Angesichts der Skepsis der Konkurrenz bleibt er zwar an der Seitenlinie, verfolgt aber ganz genau die Daten./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 23:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004