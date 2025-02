NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Pfizer habe die Erwartungen erneut getoppt, schrieb Analyst Chris Schott in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Zahlen und Rückfragen beim Pharmakonzern. Zu verdanken sei dies dem Corona-Impfstoff Comirnaty und dem Blutverdünner Eliquis. Aber auch die Forschungsaufwendungen seien deutlich geringer ausgefallen./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 01:41 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 01:41 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US7170811035