ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2920 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Sanjeet Aujla sprach in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar von einem "Deja Vu". Er fühlt sich an 2015 erinnert, als das Ende des Lagerbestandsabbaus in den Schwellenländern und Signale für eine Bodenbildung des US-Geschäfts Vorläufer einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung gewesen seien. Damals seien die Gewinnerwartungen dann gestiegen und es habe eine Neubewertung der Aktien stattgefunden. Abgesehen vom zunächst belastende Zollthema sieht Aujla aktuell eine vergleichbare Ausgangslage./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 00:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 00:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006