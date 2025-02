Frankfurt/Main - Der Dax hat seine anfänglichen Verluste am Mittwoch bis zum Mittag reduziert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.495 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Vonovia und Zalando, am Ende Volkswagen, Porsche und Continental."Die Investoren bleiben weiterhin vorsichtig und warten auf weitere Aktionen der amtierenden US-Regierung im Bezug auf die zukünftige US-Außenhandelspolitik", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Bisher fielen unter anderem China, Kanada, Mexiko, Kolumbien und Panama ins Visier. "Es dürfe jedoch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich der Fokus auf die EWU richtet", so Lipkow."Die Marktteilnehmer warten auf die makroökonomischen US-Daten in Form der ADP und Handelsbilanzdaten", fügte der Marktexperte hinzu. "Zudem dürften die Einkaufsmanagerindex-Daten aus den USA auf Interesse stoßen." Unternehmensweit werden zudem die Quartalszahlen von dem Fahrdienstleister Uber erwartet.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0418 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9599 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,59 US-Dollar; das waren 61 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.