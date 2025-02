Mercedes Benz Group AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

Der Aktien Marathon - Die langfristige Anlage und Analyse

Mercedes Benz Group

Der längerfristige Ausblick für Investoren

- Mercedes Benz Group WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Ticker: MBG

In dieser Analyse - Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Der Konzern sieht sich anspruchsvollen Rahmenbedingungen ausgesetzt. Zum einen erfordert die Umstellung auf Elektromobilität hohe Investitionen, zum anderen nimmt der Wettbewerbsdruck, insbesondere von chinesischen Herstellern auf den internationalen Märkten zu. Auch der chinesische Markt, der lange Zeit ein Wachstumsmotor war, verliert an Dynamik. Hier bremst insbesondere die Immobilienkrise als auch die abnehmende Konsumbereitschaft die Nachfrage.

Diese Effekte haben im letzten Jahr dazu geführt, dass der Konzern im letzten Jahr zwei Gewinnwarnungen ausgesprochen hat. Statt einer avisierten Umsatzrendite von 11 Prozent werden jetzt nur noch 8,5 Prozent erwartet.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Im Monatschart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein vom Tief 2020 deutlich erholen konnte. Es ging im Zuge der Erholungsbewegung wieder zurück in den Bereich der 60 EUR-Marke. Es ist aber auch zu sehen, dass die Aktie seit 2021 in einer Box von ca. 20 EUR seitwärts läuft. Es ging im Februar 2022 zwar an die 78 EUR-Marke, das Hoch von 2015 wurde aber nicht ganz erreicht. Übergeordnet ist das Monatschart aktuell so zu interpretieren, dass Erholungen übergeordnet abverkauft werden, und Rücksetzer übergeordnet zurückgekauft werden. Die Einschätzung hat bis Ende 2023 Bestand. In den letzten Handelsmonaten ist die Schwäche allerdings ausgeprägter. Erst in den letzten drei Monaten hat sich eine leichte Erholung, nach den ausgeprägten Rücksetzern eingestellt. Die Aktie notiert aber aktuell unter der 60 EUR-Marke.

Im Monatschart ist auch erkennbar, dass die SMA50 (aktuell bei 63,54 EUR) bis Mitte 2024 immer ein guter Support gewesen ist. Die Aktie hat hier mehrfach aufgesetzt und konnte sich im Dunstkreis dieser Linie immer wieder erholen. Es ging im Zuge der Erholungsbewegungen zwar immer über die SMA20 (aktuell bei 62,76 EUR), allerdings konnte sich das Papier nie verbindlich darüber etablieren. Mit der Bewegung unter die SMA50 hat sich das Chartbild eingetrübt...

