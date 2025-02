EQS-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

05.02.2025 / 12:41 CET/CEST

München, 5. Februar 2025 - Der Vorstand der Nagarro SE, München (die "Gesellschaft"), hat heute beschlossen, von der durch die Hauptversammlung am 30. Oktober 2020 erteilten Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Rückkauf eigener Aktien erneut Gebrauch zu machen. Insgesamt sollen bis zu 684.384 Aktien der Gesellschaft zurückerworben werden - entsprechend einem Anteil von rund 4,97 % des derzeitigen Grundkapitals -, wobei der Rückkauf auf eine solche Anzahl von Aktien begrenzt ist, die einem Gesamtvolumen von EUR 70 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten) entspricht. Die erworbenen Aktien können zu allen in der Ermächtigung genannten Zwecken verwendet werden. Die Aktien werden über die Börse erworben. Der Rückkauf wird von einem Kreditinstitut durchgeführt. Der Rückkauf erfolgt unter Berücksichtigung der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Europäischen Kommission vom 8. März 2016. Das Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs sowie die Höhe des einzelnen Rückkaufs unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft. Der Rückkauf wird in dem Zeitraum vom 6. Februar 2025 bis zum 19. September 2025 stattfinden. Der von der Gesellschaft für eine Aktie zu zahlende Kaufpreis darf den rechnerischen Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsentage vor dem Erwerb um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Weitere Einzelheiten werden von der Gesellschaft vor Beginn des Aktienrückkaufs gesondert veröffentlicht. Der Vorstand behält sich vor, den Rückkauf jederzeit zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. Alle Transaktionen werden nach ihrer Ausführung wöchentlich auf der Internetseite der Gesellschaft ( www.nagarro.com ) im Bereich Investor Relations bekanntgegeben. Kontakt:



Nagarro SE

Investor Relations

Baierbrunner Str. 15

81379 München

Tel.: +49 (0)89/785000282

Tel.: +49 (0)89/231219151 (Investor Relations)

Fax: +49 (0)322/22132620

E-Mail: ir@nagarro.com

Web: www.nagarro.com Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200 | WKN: A3H220 | FRA: NA9)



