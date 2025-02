NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Resultate des vierten Quartals seien ein wenig durchwachsen, schrieb Analyst Brad Erickson in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Hauptgrund für die nachbörslichen Kursverluste seien aber massiv über den Erwartungen liegende Investitionen im gerade angelaufenen Jahr./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 16:37 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 16:37 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US02079K3059