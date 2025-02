Nach Darstellung von SMC-Research habe die 3U Holding mit der EMPUR-Übernahme ihr SHK-Segment gestärkt. SMC-Analyst Adam Jakubowski habe diese Akquisition in sein Modell integriert, es bleibe aber abzuwarten, wie schnell die Neuerwerbung wieder in die Profitabilität zurückgeführt werden könne. Bei einem leicht erhöhten Kursziel bestätigt SMC-Research das "Buy"-Votum für die 3U-Aktie.

Mit der EMPUR-Übernahme vollziehe 3U laut SMC-Research den nächsten Schritt im Rahmen der Strategie MISSION 2026+ und stärke die Positionierung des SHK-Segments. Dabei handele es sich noch nicht um den angekündigten großen horizontalen Zukauf, mit dem Selfio's Marktstellung und Reichweite entscheidend vergrößert und die Umsatzgröße des Segments in Richtung 100 Mio. Euro bewegt werden sollen. An diesem Vorhaben, das als eine zentrale Voraussetzung für den angestrebten Selfio-Börsengang gelte, werde nach Unternehmensangaben weiter intensiv gearbeitet. Bei EMPUR sei 3U vielmehr opportunistisch aktiv geworden und habe die Gelegenheit genutzt, die sich aus dem laufenden Insolvenzverfahren der EMPUR Produktionsgesellschaft mbH, der größten der drei übernommenen Gesellschaften, ergeben habe. Strategisch erscheine der Schritt dennoch gut überlegt, denn 3U könne damit die eigene Positionierung im Bereich der Flächenheizungen, nach wie vor eine der wichtigsten Produktkategorien im SHK-Segment, durch eine Vergrößerung der Wertschöpfungstiefe und eine bekannte Marke signifikant stärken. Auch die Erwartungen bezüglich der Synergien in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Sortiment erscheinen plausibel, so die Analysten.

Sie sehen die Akquisition damit als wertschöpfend an und haben sie entsprechend in ihr Modell integriert. Allerdings seien sie dabei sehr zurückhaltend vorgegangen, weil einerseits die Datenlage noch sehr spärlich sei und andererseits abzuwarten bleibe, wie rasch es gelinge, die Neuerwerbung wieder in die Erfolgspur zu führen. Nach der Anpassung ihres Modells liege ihr Kursziel nun bei 3,00 Euro (bisher: 2,90 Euro), auf dessen Basis die Analysten das Urteil "Buy" bekräftigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.02.2025 um 12:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 05.02.2025 um 11:45 Uhr fertiggestellt und am 05.02.2025 um 12:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/02/2025-02-05-SMC-Comment-3U-Holding_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.