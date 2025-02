Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt, dass der eigentlich als neuer Chef der Münchner Sicherheitskonferenz vorgesehene frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg stattdessen vorerst norwegischer Finanzminister wird. "Als früherer Finanzminister begrüßt der Bundeskanzler das außerordentlich", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.Hebestreit kündigte gleichzeitig an, dass der Bundeskanzler trotz der heißen Wahlkampfphase in diesem Jahr an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen wird. An welchem Tag genau, ließ er offen. Neben dem Kanzler würden "selbstverständlich eine ganze Reihe von Regierungsvertretern" da sein, mindestens die Außenministerin und der Verteidigungsminister.Die Münchner Sicherheitskonferenz findet in diesem Jahr zum 61. Mal statt. Vom 14. bis zum 16. Februar werden hochrangige Politiker und Sicherheitsexperten aus aller Welt erwartet.