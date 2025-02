© Foto: picture alliance

Die Evotec-Aktie zeigt sich vom DeepSeek- und Zolldrama ungerührt und behauptet sich dank relativer Stärke. Die könnte schon bald zu weiteren Gewinnen führen.In den vergangenen Wochen ist es um die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec still geworden - wieder einmal. Zwar konnte das Unternehmen Ende Januar den Erhalt von Fördermitteln in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar vermelden, die zur Erforschung von Behandlungen für Lungenerkrankungen beitragen sollen. Eine größere Kursreaktion blieb aufgrund der überschaubaren finanziellen Unterstützung jedoch aus. Die Nachrichtenarmut hat der Aktie jedoch nicht geschadet, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel dürfte für die …