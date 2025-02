EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Stabilus SE: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 1,15 € je Aktie und wählt Kai-Uwe Knickmann in den Aufsichtsrat



05.02.2025 / 15:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS Stabilus SE: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 1,15 € je Aktie und wählt Kai-Uwe Knickmann in den Aufsichtsrat Koblenz, 5. Februar 2025 - Die Hauptversammlung der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einem der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat alle Tagungsordnungspunkte der diesjährigen Hauptversammlung mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen. Die Gesellschaft wird entsprechend für das Geschäftsjahr 2024 (endete 30. September 2024) eine Dividende in Höhe von 1,15 € je Aktie (GJ2023: 1,75 € je Aktie) ausschütten. Dies entspricht insgesamt einer Dividendenausschüttung in Höhe von 28,4 Mio. € (GJ2023: 43,2 Mio. €) und einer Ausschüttungsquote von ca. 40% (GJ2023: 42%). Mit der heutigen Hauptversammlung endete die Amtszeit von Dr. Joachim Rauhut als Aufsichtsrat. Aufsichtsrat und Vorstand danken Herrn Dr. Rauhut für seinen langjähriges Engagement für den Erfolg der Stabilus Gruppe und seinen wertvollen Beitrag als Mitglied im Aufsichtsrat. Neu in den Aufsichtsrat hat die Hauptversammlung Kai-Uwe Knickmann (61) gewählt. Der Diplom-Ingenieur ist seit 2019 Geschäftsführer der KOSTAL Automobil Elektrik GmbH & Co. KG sowie seit 2024 Vorstandsmitglied der KOSTAL Mobility Holding SE. Insgesamt verfügt er über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Von 1999 bis 2019 war er in führenden Positionen bei Mann + Hummel, dem Weltmarktführer für Filtration, tätig, zuletzt als President & General Manager Original Equipment für PKW, Nutzfahrzeuge und Industrie. Zuvor war er von 1990 bis 1999 beim Filterhersteller Hengst Automotive SE beschäftigt. Der Anteil des auf der Hauptversammlung vertretenen Grundkapitals betrug 84%. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden zeitnah auf der Website der Stabilus SE unter ir.stabilus.com/de bereitgestellt. Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



05.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com