Das Hannoveraner Unternehmen Marcley hat das Projekt mit 46 Photovoltaik-Leistung als "All in One"-Lösung umgesetzt. Marcley sieht es als einen Beleg für das Potenzial des im vergangenen Mai 2024 eingeführten Modells. Im Dezember hatte Marcley, Spezialist für Photovoltaik-Konzepte für Mehrparteienhäuser, das deutschlandweit erste Projekt einer gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) umgesetzt, wie sie im vergangenen Mai durch das "Solarpaket 1" in Paragraf 42b des Energiewirtschaftsgesetzes definiert wurde. Nun meldet das Hannoveraner Unternehmen das erste GGV-Projekt für eine Wohnungseigentümergemeinschaft. ...

