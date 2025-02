Berlin - Der Wahlkampfmanager der Grünen, Andreas Audretsch, hat ARD und ZDF wegen ihres Festhaltens an einem TV-Duell von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz kritisiert. "ARD und ZDF sind nicht bereit, am Sonntag eine faire TV-Debatte zu ermöglichen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben)."Während RTL und Pro7/Sat1 mittlerweile auf breitere Einladung setzen, wollen sich ARD und ZDF den Realitäten unserer Zeit nicht stellen. Das ist bedauerlich." Audretsch fügte hinzu: "Faire Spielregeln wären jetzt Grundlage für Chancengleichheit, Friedrich Merz war bereit, sich einem fairen Wettstreit zu stellen. Dazu hat er sich öffentlich klar bekannt. Bedauerlich ist, dass Olaf Scholz dazu offenbar nicht bereit war." Denn die Umfragen, die Dynamik des Wahlkampfes und die jüngsten Ereignisse zeigten, dass in diesem Wahlkampf "alles offen" sei.Der Grünen-Politiker übte zugleich vehemente Kritik an Merz wegen seiner jüngsten Bundestagsvorstöße für eine Verschärfung der Flüchtlingspolitik unter Inkaufnahme von AfD-Stimmen. "Friedrich Merz hat Wortbruch begangen und mit der politischen Kultur unseres Landes gebrochen", sagte er dem RND. "Die Union hat wiederholt mit der AfD gestimmt und erstmals in der Geschichte Deutschlands einen Antrag mit Rechtsextremen durchs Parlament gebracht. Dadurch wurde das politische Koordinatensystem erschüttert."