Trumps Zölle, DeepSeek & Co. haben die Aktienmärkte zuletzt stark durcheinandergewirbelt. Doch eines steht fest: Tech-Aktien wie Nvidia, Microsoft & Co. bleiben weiterhin vielversprechende Kaufkandidaten. Welche sind die besten Aktien der Branche, die man jetzt kaufen kann? Am 3. Februar legte das KI-Unternehmen Palantir seine Zahlen für das jüngste Quartal vor - und die Aktie sprang prompt um über zwanzig Prozent nach oben. Das zeigt einmal mehr: ...

