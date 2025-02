Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla verzeichnete im Januar einen alarmierenden Einbruch seiner Verkaufszahlen auf dem deutschen Markt. Mit lediglich 1.277 Neuzulassungen fiel der Absatz um drastische 59 Prozent, was den niedrigsten Monatswert seit Juli 2021 markiert. Diese Entwicklung erscheint besonders besorgniserregend vor dem Hintergrund des gleichzeitig florierenden deutschen Elektroautomarktes, der im selben Zeitraum ein Wachstum von 54 Prozent verzeichnete. Der einstige Marktführer im Bereich der Elektromobilität verliert damit zunehmend an Boden, während der Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge in Deutschland weiter expandiert.

Europäische Märkte unter Druck

Die rückläufige Entwicklung beschränkt sich nicht allein auf den deutschen Markt. Auch in anderen wichtigen europäischen Absatzmärkten wie Großbritannien und Frankreich musste Tesla deutliche Einbußen hinnehmen. Diese kontinentweite Absatzschwäche manifestiert sich in einer Zeit, in der der Elektrofahrzeugsektor insgesamt positive Wachstumssignale sendet. Der deutsche Gesamtmarkt für Elektroautos erreichte im Januar einen beachtlichen Anteil von 16,6 Prozent an allen Neuzulassungen, was die zunehmende Akzeptanz der Elektromobilität unterstreicht.

