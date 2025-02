DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Jahresabschluss 2023/24

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/05.02.2025/15:43) - Berlin, 05.02.2025 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 30. September 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr 2023/24 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Infolge der Veräußerung der PROXESS Gruppe (bestehend aus PROXESS Holding GmbH und PROXESS GmbH) im November 2023 ist im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023/24 - wie bereits im Vorjahr 2022/23 - gemäß den Regelungen des IFRS 5 nach fortgeführten Aktivitäten und nicht fortgeführten Aktivitäten zu unterscheiden und die PROXESS Gruppe dabei als nicht fortgeführte Aktivitäten zu klassifizieren. Der Konzernumsatz aus fortgeführten Aktivitäten lag bei 76,8 Mio. Euro (Vorjahr: 76,3 Mio. Euro). Das Geschäftsjahr wurde mit einem Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA - Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) aus fortgeführten Aktivitäten von 9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 11,6 Mio. Euro) und einem Konzernbetriebsergebnis (EBIT - Ergebnis von Zinsen und Steuern) aus fortgeführten Aktivitäten von 1,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,4 Mio. Euro) abgeschlossen. Der Konzernumsatz und die operativen Ergebnisgrößen entsprechen damit den per Ad-hoc-Mitteilung am 12. Dezember 2024 veröffentlichten vorläufigen Werten.

Das Ergebnis der Geschäftsperiode im Konzern liegt für die fortgeführten Aktivitäten bei -1,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,8 Mio. Euro) und für die fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten bei 1,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro).

Der Jahresüberschuss der Beta Systems Software AG (Einzelabschluss nach HGB) beträgt zum 30. September 2024 3,3 Mio. Euro (Vorjahr: 4,8 Mio. Euro). Hiervon wurde durch Vorstand und Aufsichtsrat bei Feststellung des Jahresabschlusses satzungskonform ein Anteil von 1,6 Mio. Euro (50%) in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Per 30. September 2024 ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro).

Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG hat sich in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des Vorstands angeschlossen, der am 20. März 2025 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 4.018.728,88 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Für das neue, am 1. Oktober 2024 begonnene Geschäftsjahr 2024/25 erwartet der Vorstand auf Basis der aktuellen Planungen und Konzernstruktur einen Konzernumsatz zwischen 80 Mio. Euro und 90 Mio. Euro. Für das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird ein Wert zwischen 10 Mio. Euro und 15 Mio. Euro und für das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) ein Wert zwischen 5 Mio. Euro und 10 Mio. Euro erwartet.

Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2023/24 ist für den 6. Februar 2025 vorgesehen.

(Ende)

Aussender: Beta Systems Software AG Adresse: Alt-Moabit 90d, 10559 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Gerald Schmedding Tel.: +49 30 726 118 0 E-Mail: ir@betasystems.com Website: www.betasystems.com

ISIN(s): DE000A2BPP88 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2025 09:43 ET (14:43 GMT)