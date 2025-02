Der Aktionärsbrief

www.bernecker.info

Im vierten Quartal 2024 ist der bereinigte Nettogewinn um 26?% auf 3,93?Mrd. $ gestiegen, was die Analystenerwartungen von 3,64?Mrd. $ übertraf. Dieses Wachstum wurde maßgeblich durch starke Umsätze des Herzmedikaments Entresto und des Multiple Sklerose-Mittels Kesimpta getragen. Entresto erzielte einen Umsatzanstieg von einem Drittel auf 2,18?Mrd. $, während die Einnahmen von Kesimpta um fast 50?% auf 950?Mio. $ zunahmen. Für das Jahr 2025 prognostiziert Novartis ein operatives Einkommenswachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich, nach einem Anstieg von 22?% im Jahr 2024. Bereits im November hatte man die mittelfristige Umsatzprognose angehoben: Novartis strebt nun bis 2028 ein jährliches Wachstum von 6?% an. Zudem positiv: Die Dividende soll um gut 6 % auf 3,50 CHF pro Aktie angehoben werden.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "", Ausgabe 06.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Industrierohstoffe unter Druck- INFINEON mit erhöhter Prognose- Verborgener US-KI-Champion- Unter der Lupe: Polens BankensektorBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info