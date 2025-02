Brüssel - Als erste Vertreterin der EU-Führungsriege hat die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, die Gaza-Äußerungen von US-Präsident Donald Trump kommentiert. "Der Gedanke, die Palästinenser umzusiedeln, riskiert die seit langem bestehenden Konflikte in der Region weiter anzuheizen, statt zu Frieden und Stabilität zu führen", sagte die konservative Politikerin am Mittwoch dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe)."Wir müssen nun darüber reden, was aus Gaza und dem Westjordanland werden soll." Die Malteserin hob hervor, man brauche nun eine politische Lösung, die den Palästinensern eine "echte Perspektive" biete. "Das Parlament hat immer fest daran geglaubt, dass ein wahrer und nachhaltiger Frieden nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung erreicht werden kann", sagte Metsola. "Europa steht bereit zu helfen."