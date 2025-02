Das verwaltete Vermögen (AUM) erreicht 1 Milliarde USD. Der Fonds trägt mit einem herausragenden Investmentumfang zum nachhaltigem Wachstum bei.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, "Hitachi") gab heute die Einrichtung des vierten Fonds im Rahmen des Corporate Venture Capital (nachfolgend "CVC") Fund, "HV Fund", bekannt. Ziel des Fonds ist es, Startups zu identifizieren, die das Potenzial haben, sich große attraktive Märkte zu schaffen oder solche einzunehmen, die nächsten technologischen und gesellschaftlichen Wendepunkte vorherzusehen und künftige Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen. Der vierte Fonds wird ein Volumen von 400 Millionen USD haben und ist damit der größte bis dato von Hitachi verwaltete CVC-Fonds. Der Fonds wird strategische Investitionen in Startups für digitale Spitzentechnologien wie Datenzentren, dezentrale Energiesysteme, die Zukunft der Arbeit und industrielle KI vornehmen, sowie auch in Startups aus den Bereichen Bio-, Quanten-, Kernfusions-, Biowissenschaften, Raumfahrt und damit verwandte Technologien investieren. Durch die Einrichtung dieses vierten Fonds wird die Investitionssumme von Hitachi in CVC 1 Milliarde USD (AUM*1) betragen. Dies ist ein Investitionsumfang von Weltrang, der die offene Innovation weiter beschleunigen und für das Innovationsumfeld von Startups weltweit einen erheblichen Beitrag leisten wird.

Unter der Führung von Toshiaki Tokunaga, der zum April zum Representative Executive Officer, President und CEO ernannt wird, will Hitachi um den Bereich der Digitalisierung herum "True One Hitachi" realisieren und das nachhaltige Wachstum des Geschäftsbereichs soziale Innovation beschleunigen. Gemäß dem nächsten mittelfristigen Managementplan, der derzeit ausgearbeitet wird, wird Hitachi nicht nur die bestehenden Geschäftsfelder ausbauen, sondern auch neue Technologien erforschen und zukünftige Wachstumschancen nutzen. Die Einrichtung des vierten Fonds soll die Investitionen von Hitachi in innovative Startups ergänzen und noch erweitern, mit dem Ziel, die nächsten technologischen Wendepunkte und Änderungen im Geschäftsmodell zu erkennen, die zur Gründung von Unternehmen führen werden. Zur Förderung von Unternehmensgründungen im Rahmen des neuen mittelfristigen Managementplans wird diese Corporate Venturing-Initiative mit der "Strategic SIB*2 Business Unit" kooperieren, die im April startet, um unternehmensweite Ressourcen zu mobilisieren und die Innovation zu beschleunigen.

Hitachi gründete Hitachi Ventures ("HV") im Juni 2019. Der Geschäftsbereich verwaltet inzwischen drei CVC-Fonds. HV verfügt über ein Startup-Portfolio aus 38 Unternehmen, u.a. neu gegründete Unicorns, die die Kriterien "Bewertung von mehr als 1 Milliarde USD" und "innerhalb von 10 Jahren nach Gründung" erfüllen. Darüber hinaus hat etwa die Hälfte der Unternehmen dieses Portfolios bereits die Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen und Konzerngesellschaften von Hitachi aufgenommen und macht gute Fortschritte. Zu diesen Startups gehören: Makersite, der führende Anbieter von Software für Produktlebenszyklus-Informationen, bei der KI und Datenanalyse zum Einsatz kommen, um die Entscheidungsfindung im Hinblick auf nachhaltige Produkte und im Rahmen der Lieferkette zu beschleunigen und zu verbessern; Captura, das Unternehmen, das eine fortschrittliche Technologie zum Entfernen von Kohlendioxid anbietet; sowie Archetype AI, ein Unternehmen, dessen physikalisches KI-Basismodell Newton Entwicklern die Möglichkeit eröffnet, mit ihren realen Sensordaten schnell Lösungen zu erschaffen. Diese Kooperationen tragen zur beschleunigten Implementierung von Spitzentechnologien und Geschäftsmodellen bei.

Durch die Umsetzung dieser Entwicklungen durch die Nutzung eines CVC-Investitionsumfangs von Weltrang, kombiniert mit der Entwicklung von Spitzentechnologien durch die eigene Forschung und Entwicklung, antizipiert Hitachi die neuesten technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen und verknüpft sie mit der Gründung von Unternehmen, um so nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

*1 AUM: Assets Under Management (verwaltetes Vermögen)

*2 SIB: Social Innovation Business (Geschäftsbereich für soziale Innovation)

Keiji Kojima, President und CEO von Hitachi, Ltd. erklärte:

Hitachis Bestrebungen im Rahmen von CVC, die 2019 mit 150 Millionen USD begannen, wurden innerhalb von fünf Jahren auf 1 Milliarde USD erweitert, was zum Teil auf die disruptive Innovation durch die generative KI zurückzuführen ist. Da sich Technologietrends in einem noch nie dagewesenen Tempo verändern, ist es wichtig, den nächsten globalen Wendepunkt vorab zu erkennen und das externe Umfeld zu nutzen, um in Ergänzung zur Entwicklung von Spitzentechnologien durch Forschung und Entwicklung das weitere Wachstum des Geschäftsbereichs soziale Innovation zu fördern. Wir hoffen, dass die Einrichtung des vierten Fonds unser Streben nach neuen Wachstumschancen beschleunigen wird.

Toshiaki Tokunaga, Representative Executive Officer und Executive Vice President, Hitachi, Ltd. (der zum 1. April 2025 zum Representative Executive Officer, President und CEO ernannt wird), sagte:

Im Rahmen des nächsten mittelfristigen Managementplans, der derzeit erstellt wird, wird Hitachi sein Voranschreiten auf dem Weg hin zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der sozialen Innovation beschleunigen, indem das Unternehmen um den Bereich der Digitalisierung herum "True One Hitachi" erreicht. Vor diesem Hintergrund stellen die Stärkung unserer Fähigkeit, den globalen Wandel zu antizipieren und die Einrichtung dieses neuen CVC-Fonds für die Suche nach dem nächsten technologischen Trend jenseits der Gen-KI einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu nachhaltigem Wachstum dar. Durch unseren CVC-Bereich werden wir weiterhin den von unserem Unternehmensgründer Namihei Odaira ererbten "Pioniergeist" verkörpern und gemeinsam mit Startups auf der ganzen Welt neue Wachstumschancen eröffnen.

Stefan Gabriel, CEO und Managing Director, Hitachi Ventures sagte:

Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung durch die Führungskräfte von Hitachi, die einen vierten Hitachi Ventures-Fonds bereitstellen. Durch die Aufstockung unseres AUM auf 1 Mrd. USD wird Hitachi Ventures in die Lage versetzt, das hohe Tempo der Risiko-Investitionen in zukünftige Unicorns auf sich schnell wandelnden Wachstumsmärkten in aufstrebenden Wirtschaftsregionen, die für Hitachi-Unternehmen strategische und technische Relevanz erlangen, beizubehalten. Mit unseren Minderheitsbeteiligungen tragen wir dazu bei, die Wendigkeit, den Unternehmergeist und die Schnelligkeit von Startups mit der globalen Reichweite, der bewährten Expertise und der Finanzkraft von Hitachi zu kombinieren. Dies wird das Voranschreiten von Hitachi und seinen Kunden auf dem Pfad der Transformation erheblich beschleunigen und den Aufbau und das Wachstum von Unternehmen sowie die Zusammenarbeit und Innovation mit ausgewählten Unicorns von morgen unterstützen.

Übersicht über den vierten Fonds

Bezeichnung HV Fund IV Auflagedatum 1. April 2025 (geplant) Beratungsgesellschaft Hitachi Ventures GmbH Investor Hitachi, Ltd. Fondsgröße 400 Millionen USD Anlageziel Innovative Startups im Bereich der digitale Spitzentechnologien und neue Geschäftsfelder

Über die Hitachi Ventures GmbH

Gründungsdatum 1. Juni 2019 Standort Deutschland: München (Hauptsitz) USA: Palo Alto, Boston Repräsentant CEO und Managing Director, Stefan Gabriel

Hitachi Ventures ist der Risikokapitalbereich von Hitachi Ltd.. Mit einem verwalteten Vermögen von 1 Milliarde USD fokussieren wir uns auf Investitionen in Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase, die für Hitachi strategisch relevant sind. Mit seinem globalen Netzwerk und seiner umfangreichen Erfahrung in verschiedenen Branchen unterstützt Hitachi Ventures innovative Startups bei ihrem Bestreben, Märkte für sich einzunehmen und Branchen zu transformieren. Die Investitionen des Unternehmens reichen von Umwelttechnologien und der Kreislaufwirtschaft über Energie, Mobilität, KI und digitale Technologien bis hin zur industriellen Automatisierung und den Biowissenschaften. Weitere Informationen über Hitachi Ventures finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi-ventures.com.

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi fördert den Geschäftsbereich für soziale Innovation, bei dem Daten und Technologien zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft eingesetzt werden. Seine drei Geschäftsfelder sind Digital Systems Services für die Unterstützung von DX für Kunden; Green Energy Mobility, das durch den Energiesektor und den Schienenverkehr zur Verwirklichung einer dekarbonisierten Gesellschaft beiträgt; und Connective Industries, das durch die digitale Verknüpfung von Produkten in vielen unterschiedlichen Branchen Lösungen bietet. Im Rahmen der Geschäftsstruktur dieser drei Felder bieten wir unseren Kunden und der Gesellschaft Lösungen durch Lumada-Lösungen an, die IT, OT (Steuerungs- und Betriebstechnologie) und Produkte nutzen. Angetrieben durch Digitalisierung, Ökologie und Innovation streben wir an, durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden Wachstum zu erzielen. Der Umsatzerlös der drei Geschäftsfelder für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) betrug 8.564,3 Milliarden Yen. Zum 31. März 2024 haben wir 573 konsolidierte Tochtergesellschaften und etwa 270.000 Mitarbeiter weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Hitachi unter https://www.hitachi.co.jp/.

