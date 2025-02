Mehr als drei Viertel der mittelständischen deutschen Unternehmen können sich nicht vorstellen, ihren Standort ins Ausland zu verlagern. Für 78 Prozent der befragten Mittelständlerinnen und Mittelständler kommt ein Umzug der Firma ins Ausland grundsätzlich nicht infrage, wie die DZ Bank in Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Dem Standort Deutschland attestieren die Unternehmen dennoch nur ein mittelmäßiges Zeugnis.13 Prozent der befragten Unternehmer und Unternehmerinnen könnten sich laut DZ Bank den Umzug einzelner Abteilungen ins Ausland vorstellen, acht Prozent würden ganze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...