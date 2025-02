Winterthur - Generationenwechsel im Ressort Vorsorge der AXA: Der langjährige Leiter Thomas Gerber übergibt an Niklas Elser, der damit per 1. April Mitglied der Geschäftsleitung wird. Der Verwaltungsrat der AXA Schweiz hat Niklas Elser per 1. April 2025 zum neuen Leiter Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung gewählt. Er ist seit 2017 in verschiedenen leitenden Funktionen bei der AXA tätig. Seit 2023 trägt er die Verantwortung für den Bereich ...

