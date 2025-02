DJ Rossmann will Aurubis-Beteiligung weiter erhöhen - keine Einflussnahme geplant

DOW JONES--Der Unternehmer Dirk Roßmann will seine Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis weiter aufstocken, aber keinen Einfluss auf den Konzern nehmen. Die Rossmann Beteiligungs GmbH, die laut ihrer letzten Stimmrechtsmitteilung vor zwei Wochen 10,1 Prozent an Aurubis direkt hielt und über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere 2,34 Prozent hatte, bekräftigte gegenüber dem Unternehmen, es handele sich um eine Investition zur Erzielung von Handelsgewinnen.

Die Beteiligungsgesellschaft des Gründers der Drogeriemarktkette Rossmann hatte Mitte Dezember zeitweise direkt und über Finanzinstrumente Zugriff auf mehr als Prozent der Stimmrechte und erklärte bereits Ende November, es handele sich um eine reine Finanzbeteiligung. Ein Einfluss auf die Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat sei ebenso wenig beabsichtigt wie eine Änderung der Kapitalstruktur, bekräftigte die Rossmann Beteiligungs GmbH nun.

Dirk Rossmann hatte Mitte November gegenüber dem Handelsblatt Spekulationen dementiert, er plane zusammen mit anderen Großaktionären eine Übernahme des Kupferproduzenten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2025 11:20 ET (16:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.