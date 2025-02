PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Verluste mehrheitlich eingedämmt oder sind ins Plus gedreht. Einige bauten ihre Tagesgewinne noch etwas weiter aus. Auslöser war die Stimmung an den US-Börsen. Nach einem etwas schwächeren Handelsauftakt an der Wall Street hellte sich dort die zunächst wegen Alphabet und AMD getrübte Börsenlaune zunehmend auf. Davon profitierte auch die Stimmung der Anleger in Europa. Quartalsberichte großer europäischer Konzerne bewegten dagegen unterdessen eher die Einzelwerte selbst oder die entsprechenden Branchen.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, schloss mit plus 0,12 Prozent bei 5.271,12 Punkten auf Tageshoch. Der Schweizer SMI, der Ende Januar wieder in Rekordnähe geklettert war, baute sein Tagesplus auf 0,83 Prozent auf 12.579,44 Punkte aus. Ähnlich verhielt sich der britische FTSE 100 mit einem Anstieg um 0,61 Prozent auf 8.623,29 Punkte.

Im Fokus an den Börsen international bleibt zugleich weiterhin das Hin und Her im US-Zollstreit. Anleger verhalten sich angesichts der Risiken der Auseinandersetzung vorsichtig, auch wenn die Vereinigten Staaten Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada zunächst für 30 Tage ausgesetzt haben und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Beobachtern zufolge einen vorsichtigeren Ansatz verfolgt als in der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. In Europa scheint aktuell erst einmal die Hoffnung zu überwiegen, dass es auch für die Europäische Union (EU) Verhandlungsspielräume gibt. Gegen die Staatengemeinschaft hat Trump noch keine Zölle beschlossen, aber deutlich gemacht, dass sie kommen werden./ck/he

