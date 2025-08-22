© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEMomentum-Lieblinge wie Palantir, AMD und Nvidia taumeln - Goldman Sachs sieht darin aber auch Kaufchancen. Privatanleger drehten derweil erstmals seit zwei Monaten ins Minus und flüchten in ETFs.Der jüngste Absturz hochbewerteter Momentum-Aktien hat an der Wall Street für Unruhe gesorgt - und bietet nach Ansicht von Goldman Sachs womöglich auch Chancen. Händler der Bank verweisen darauf, dass der hauseigene High-Beta-Momentum-Korb vom 6. bis 19. August um 13 Prozent eingebrochen ist, nachdem er zuvor nahe seinem Rekordhoch gehandelt worden war. In der Vergangenheit sei der Korb in 80 Prozent vergleichbarer Fälle in der folgenden Woche wieder gestiegen, mit einer mittleren Rendite von 4,5 …Den vollständigen Artikel lesen ...
