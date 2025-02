Investoren strömen in Edelmetalle und treiben Gold am Mittwoch auf neue Allzeithochs bei $2.877 - Aktien korrigieren sich nach der Wiedereröffnung Asiens nach den chinesischen Neujahrsferien - Gold setzt seine Rallye fort und verzeichnet den fünften Tag in Folge Gewinne - Der Goldpreis (XAU/USD) stieg am Mittwoch um fast 1 % und verzeichnete damit ...

