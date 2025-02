Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Verluste vom Vortag mehr als wettgemacht und deutlich im Plus geschlossen. Ausschlaggebend waren vor allem die gut laufenden Pharmatitel. Deren defensive Qualitäten seien aktuell besonders gefragt, meinten Börsianer mit Verweis auf die Unsicherheit wegen der Zollpolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Weniger defensive europäische Handelsplätze kamen denn auch nicht an den Schweizer Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...