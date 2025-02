FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfizer nach Zahlen von 34 auf 32 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der US-Pharmakonzern habe im vierten Quartal ein stattliches Plus bei Umsatz und Ergebnis erzielt, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies auch dem Ende letzten Jahres erworbenen Unternehmen Seagen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 17:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 17:25 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US7170811035