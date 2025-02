Die Wertschätzung für die Aktie von AO Smith hat sich am Aktienmarkt am Mittwoch kaum geändert. Das Papier notiert gegenwärtig bei 65,55 US-Dollar. Einen geringen Wertverlust von 0,17 Prozent zeigt die Kurstafel für die AO Smith-Aktie an. Die Wertschätzung der Investoren für das Wertpapier ist damit nahezu unverändert gegenüber dem Vortag geblieben.

