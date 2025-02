NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 53 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Achterbahnfahrt des Aktienkurses nach vorgelegten Zahlen und Einführung eines Effizienzprogramms sei übertrieben, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwochabend vorliegenden Studie. Auch wenn er zum aktuellen Zeitpunkt das Vorhaben des Lager- und Logistikausrüsters noch mit einer gewissen Vorsicht bewerte, dürfte die Umsetzung die Profitabilität der Sparte Industrial Trucks & Services (IT&S) künftig unterstützen und sie widerstandsfähiger machen. Das Kursziel senkte er vor allem, da er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verlagerte und auch wegen gestiegener Kapitalkosten./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 20:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 20:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KGX8881