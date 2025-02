MicroStrategy hat am Mittwochabend kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen eine Namensänderung bekannt gegeben und firmiert nun als "Strategy". Konzernchef Michael Saylor rückt damit Bitcoin stärker in den Fokus und überarbeitete auch das Logo. Die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Zahlen verfehlten leicht die Erwartungen, die Anleger reagierten jedoch gelassen.Konkret begründete Saylor die Namensänderung wie folgt: "Strategie ist eines der mächtigsten und positivsten Wörter in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...